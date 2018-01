Rio Branco adia estréia de Genílson Ainda não será desta vez que o atacante Genílson fará sua estréia no Rio Branco. O jogador, contratado junto ao Figueirense-SC na última semana, ainda não está 100% fisicamente e será poupado da partida contra a Matonense, domingo, pela 9ª rodada do Campeonato Paulista da Série A1. Além de Genílson, o técnico Zé Teodoro não poderá contar com o zagueiro Paulão e com o meia Heleno, ambos expulsos contra o Ituano. O zagueiro Gilmar Lima, que se recupera de contusão, ainda é dúvida. O Rio Branco está na sétima posição na classificação da Série A1, com 11 pontos ganhos. Uma vitória sobre o time de Matão pode deixá-lo perto dos líderes América e Juventus, que têm 16 pontos.