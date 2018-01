Rio Branco aposta nos pratas-da-casa Com o Rio Branco em crise financeira e sem perspectivas na chegada de reforços, o técnico Júlio Espinosa busca uma solução caseira para a falta de criatividade no meio campo do time. A opção para assumir a camisa 10 do time no jogo contra o América no próximo domingo é o jovem meia Carlos Eduardo, destaque dos juniores na última Copa São Paulo. "Vamos olhar com atenção para o Carlos Eduardo. Ele é um garoto de potencial e pode ser uma das soluções para esse problema", disse o treinador. A falta de opções dentro do elenco profissional se deve principalmente pela perda de alguns jogadores, poucos dias antes da estréia no Campeonato Paulista. Esses são os casos do zagueiro Sílvio (hoje no América-RN), do lateral-esquerdo Jéferson (no futebol russo), e dos atacantes Rivaldo (na Arábia Saudita) e Samuel (no Cianorte-PR). Com isso, o Rio Branco foi obrigado a promover 12 jogadores que disputaram a Copa SP para completar o elenco. Entre os juniores, além de Carlos Eduardo, também está o atacante Thiago Ribeiro, artilheiro do time no Paulistão com dois gols.