Rio Branco apresenta cinco novidades Com cinco reforços, o time do Rio Branco se apresentou no estádio "Décio Vitta", nesta quarta-feira à tarde, para reiniciar a fase final de preparação com vistas ao Campeonato Paulista da Série A-1. O técnico Zé Teodoro promete definir o time titular o mais rápido possível. Os novos contratados são o zagueiro Rodrigo Costa, do Grêmio de Porto Alegre; o volante Donizeti, do Vila Nova-GO; o experiente atacante Zinho, ex-Portuguesa, São Caetano, Etti Jundiaí e que estava no Goiás; além dos atacantes Alberto, ex-Palmeiras e que estava no Botafogo-SP e o centroavante Luciano, do Vila Nova-GO e com passagem pelo São Paulo. Outros jogadores estão retornando ao clube, como o zagueiro Gilmar Lima, que esteve emprestado ao Internacional-RS, e o meio-campo Rafael, que estava emprestado ao Grêmio, de Porto Alegre. "O grupo é bom. Agora vamos trabalhar bastante", resumiu Zé Teodoro, ex-lateral direito do São Paulo. Domingo o time viaja para Jacutinga, em Minas Gerais, para o período de pré-temporada. A estréia do Rio Branco no Paulistão será contra o Botafogo-SP, em Ribeirão Preto, no dia 20 de janeiro.