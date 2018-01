Rio Branco arranca empate contra Lusa Desta vez faltou sorte para a Portuguesa. Ao sofrer um gol aos 48 minutos, a Lusa perdeu a chance de conquistar sua primeira vitória no Campeonato Paulista na tarde deste domingo, ao empatar em 2 a 2 com o Rio Branco, no Estádio do Canindé. Com o resultado, a Portuguesa segue na zona de rebaixamento, ocupando a 17.ª posição, com dois pontos. O Rio Branco soma sete pontos e está na sétima posição. O jogo ainda chegava ao primeiro minuto quando a Portuguesa começou logo a mostrar a que veio disposta. Com apenas um minuto, Rodriguinho tocou para a corrida de Wesley, que invadiu a área pela direita e chutou rasteiro para a boa defesa de Magrão. No escanteio, Whelliton pulou livre de cabeça, mas a bola foi para fora. Com a defesa do Rio Branco ainda com problemas de adaptação ao esquema 3-5-2, a Portuguesa continuava melhor em campo e aos 14 minutos, Wesley foi puxado por Max Sandro dentro da área: pênalti. Na cobrança, Cléber colocou a Lusa na frente. O gol acordou o Rio Branco por um breve período. Aos 21 minutos, Capitão fez jogada individual e ficou livre de frente para o gol, mas chutou para fora. Contudo, o time de Americana continuava vulnerável na defesa e o goleiro Magrão salvou o time de sofrer mais gols, praticando defesas importantes. Mesmo sem muita inspiração, o time de Americana também teve um pênalti ao seu favor aos 35 minutos, quando Ronildo colocou a mão na bola dentro da área após cruzamento de Fabiano Gadelha. Capitão chutou com força e empatou. Três minutos depois, porém, Max Sandro voltou a fazer pênalti, desta vez puxando o atacante Whelliton. Novamente, Cléber cobrou e recolocou a Lusa em vantagem no placar. O Rio Branco voltou mais ofensivo para o segundo tempo, mas parava na forte marcação da Lusa, que recuou com a entrada de Silas no lugar de Wesley. Aos 16 minutos, Fabiano Gadelha chegou a chutar de fora da área, mas Gléguer fez boa defesa e evitou o empate. Mas, a partir daí, a partida caiu tecnicamente. As entradas de Carlos Eduardo e Sérgio Lobo não motivaram o time do Rio Branco, que mesmo com a posse de bola, seguia longe do gol. Nos acréscimos porém, o time de Americana conseguiu o empate. Após confusão na área, a bola sobrou para Jorginho marcar. Um castigo para a Lusa. Na próxima sexta-feira, a Portuguesa vai até Campinas, onde enfrenta a Ponte Preta. O Rio Branco volta a jogar em Americana (SP), onde enfrenta o São Caetano, no sábado à tarde.