Rio Branco busca experiência em campo O técnico do Rio Branco, Zé Teodoro, está satisfeito com a campanha do time no Campeonato Paulista da Série A-1 deste ano. A terceira colocação, com 11 pontos, e a campanha invicta está dentro das expectativas da comissão técnica, mas segundo o treinador ainda falta um detalhe: "Falta experiência ao time. Só precisamos disso para ir adiante na competição", afirma. Para ele, o Rio Branco está cometendo algumas falhas que poderiam ser evitadas. A expulsão do lateral Marcinho, no jogo de sábado diante do Palmeiras, logo no começo do segundo tempo, foi uma delas. "O Marcinho acabou sendo um dos fatores que impediu a nossa vitória. Mas agora vamos conversar com ele e tentar evitar que isso se repita. O importante foi que o time se superou em campo", conclui. Segundo os jogadores e até a comissão técnica, quem está ajudando o treinador neste trabalho é o meia Silas. Com 34 anos e há quase dois meses no clube, o jogador já é o capitão do time. Mostrando um bom futebol, ele tem passado experiência aos mais jovens. "Tento segurar as coisas dentro de campo. O que o Zé me pede eu passo para eles. É um grupo jovem mas de futuro", profetiza o jogador. Além de Marcinho, outro jogador que demonstrou muito nervosismo foi o zagueiro Luis Carlos. Revelado pelo clube, o jogador está tendo a sua primeira chance entre os titulares. Mas acha que o nervosismo foi geral. "Começamos respeitando demais o Palmeiras. Todos estavam nervosos. Não deveria ser assim. Tínhamos tudo para ganhar", afirma. Agora, passado o terceiro confronto contra um time grande e a manutenção da invencibilidade na competição, o Rio Branco se reapresentou nesta segunda-feira visando o jogo de sábado, em Ribeirão Preto, contra o Botafogo. O time vai treinar no período da tarde e volta a trabalhar em dois períodos nesta terça-feira.