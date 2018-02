Rio Branco busca sua primeira vitória Depois de sofrer uma virada, de 3 a 2, para o Ituano e sentir a segunda divisão mais próxima com o término da primeira rodada, o Rio Branco tentará sua primeira vitória na Repescagem do Campeonato Paulista contra o América, nesta quarta-feira, às 20h30, no Estádio Décio Vitta, em Americana. A vida do Rio Branco mudou muito de uns tempos para cá. O time ficou muito perto da fase final e mesmo sendo "favorita" para se manter na elite, sentiu na derrota para o Ituano que terá que lutar muito para fugir da Segundona. Sabendo disso, o técnico Ademir Fonseca trabalhou muito o emocional do grupo durante a semana e confia em um bom resultado contra o América. Para este jogo, o treinador confirmou as entradas do zagueiro Gilmar Lima e do meia Carlos Renato em substituição aos suspensos Ilton e Damon. Ao contrário do Rio Branco, o América vibra com uma virada sobre o Paulista, por 3 a 2, mas a seu favor. Para o técnico Roberval Davino, o resultado deixou o time perto de se manter na primeira divisão. "Pelas nossas contas, entre sete a dez pontos já estaremos livres. Mas de cinco a oito também teremos chances". No jogo que pode garantir o time na elite, Roberval terá dois problemas. O zagueiro Pedro Paulo e o meia Souza estão suspensos. Heleno e Cris estão escalados. Rovílson volta à lateral-esquerda.