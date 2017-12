Rio Branco busca um novo técnico A diretoria do Rio Branco, decepcionada com a eliminação no Campeonato Brasileiro da Série C, já traça planos para a próxima temporada. E sem o técnico Edu Marangon, que se desligou do clube na quarta-feira à noite. Para ocupar o cargo, os dirigentes da equipe de Americana ainda estudam algumas opções: Zé Teodoro, Luís Carlos Martins e Roberval Davino são os nomes comentados. "Não conseguimos desenvolver nosso projeto. Infelizmente, futebol é resultado e eles não vieram neste campeonato", lamentou Edu Marangon, após deixar o clube. A diretoria promete contratar um novo técnico rapidamente, para que o elenco para a disputa do Campeonato Paulista da Série A-1 seja definido com bastante antecedência. O objetivo inicial do clube é lutar pelo título da competição, que lhe daria o acesso ao Torneio Rio-São Paulo de 2003. O diretor de futebol do Rio Branco, Celso Abrahão, evita comentar sobre uma grande reformulação do elenco, mas admite que o clube promoverá várias mudanças. Ele espera arrecadar cerca de US$ 2 milhões com a venda do meia Anaílson, que está no São Caetano, para poder contratar alguns reforços. "O retorno do Anaílson é inviável. Ou o são Caetano fica com ele ou o vendemos para outro clube", avisou o dirigente.