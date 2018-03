Rio Branco cede goleiro ao Coritiba O Rio Branco, de Americana, acertou nesta terça-feira o empréstimo do goleiro Gustavo para o Coritiba. O jogador fica no Paraná até o final do Campeonato Brasileiro. O negócio pode render cerca de R$ 100 mil para a equipe paulista. Gustavo foi um dos destaques do Rio Branco no Paulistão, dando várias vitórias nos pênaltis para a equipe de Americana. O procurador do goleiro, Edison Fassina, ainda irá discutir com a diretoria do clube paranaense o valor do salário do jogador. "Entre os clubes está tudo acertado", garantiu Fassina. Gustavo é o segundo jogador a deixar o Rio Branco depois do Paulistão. Anteriormente, o clube já havia emprestado o meia Anaílson para o São Caetano. Agora, a diretoria vai tentar negociar o zagueiro Gilmar Lima, o meia Rafa e o zagueiro Tiago. O primeiro interessa a vários clubes do País, como Internacional de Porto Alegre, Santos, Portuguesa e Guarani. Os outros dois têm chances de se transferirem para o Corinthians.