Rio Branco cobra dívida do Flamengo Sem dinheiro no caixa e com salários atrasados, o Rio Branco espera resolver estas pendências recuperando o meia Igor. Enquanto Flamengo e Coritiba brigam pelos direitos federativos do jogador, o time de Americana garante que ainda detêm os direitos sobre o meia e ainda espera ser reembolsado pelo clube carioca. Nas contas do Rio Branco, o Flamengo lhe deve R$ 70 mil de uma parcela referente ao empréstimo e mais US$ 1 milhão, referente a multa rescisória. Segundo os advogados do Rio Branco, Igor ainda pertence ao clube. Mas caso a CBF torne oficial a ida de Igor para o Coritiba, o Rio Branco não receberá nada do clube paranaense pela transferência e ainda terá perdido US$ 350 mil, referentes a uma proposta do Ituano pelo jogador. Em crise financeira, o Rio Branco é um dos lanternas do Grupo 1 do Campeonato Paulista, com apenas três pontos. No domingo enfrentará o Atlético, em Sorocaba.