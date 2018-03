Rio Branco começa a respirar aliviado A vitória sobre a Portuguesa (2 a 0) foi como a conquista de um título para o Rio Branco no Campeonato Paulista. Os três pontos praticamente livraram o time de Americana do rebaixamento para o Paulista da Série A2, tanto que o técnico Júlio Espinosa não escondeu o alívio. "Tiramos um peso imenso de nossos ombros, como um container de 90 quilos", disse fazendo uma referência aos 90 anos de fundação do clube. No entanto ele alerta: "Ainda temos outra decisão pela frente, pois ainda não estamos completamente fora do rebaixam ento". E o treinador tem razão. Mas as chances do Rio Branco ser rebaixado são mínimas, já que, para isso, teria que perder para a Ponte Preta, domingo, e ainda Corinthians, Juventus, Atlético Sorocaba e Portuguesa vencerem suas partidas. O time de Americana ocupa o sexto lugar do Grupo 1, com nove pontos, mas tem uma vitória a mais que seus concorrentes - três a dois.