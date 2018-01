Rio Branco começa a torcer por rivais O Rio Branco respeitou demais seus adversários e agora começa a torcer por eles para garantir uma das quatro vagas para a semifinal do Campeonato Paulista da Série A-1. Embora ainda tenha chances matemáticas, o time de Americana precisa voltar a vencer se quiser continuar na competição. Com 23 pontos, o time caiu para a quarta colocação e precisa do resultado positivo nos dois próximos jogos, contra Internacional de Limeira e Ponte Preta, ambos em casa. O time perdeu os últimos dois jogos, coincidentemente, fora de casa, contra Santista e São Caetano. Os maiores rivais pela vaga são o próprio São Caetano, que agora tem 22 pontos, e o São Paulo, com 21. Corinthians e Santos têm o mesmo número de pontos que o Rio Branco, mas levam vantagem no número de vitórias: sete contra cinco do time de Americana. A situação, apesar de indefinida, não é das piores. Com uma combinação de resultados, a equipe pode até se classificar na próxima rodada. Basta vencer a Inter e torcer para que: o Santos derrote o São Caetano, fora de casa; o Corinthians passe pelo União São João, no Pacaembu; a Portuguesa Santista empate ou perca para a Matonense, em Matão; e o São Paulo não some mais do que um ponto contra Portuguesa, no Canindé. O único desfalque do time para a partida de domingo, no estádio Décio Vitta, em Americana, é o meia Anaílson, que recebeu o segundo cartão amarelo e cumpre suspensão. O técnico Zé Teodoro ainda não definiu quem é o substituto, mas a expectativa é de que Alex seja o escolhido.