Rio Branco começa desmanche O Rio Branco está iniciando a operação desmanche em seu elenco. Após escapar de ser rebaixado no Campeonato Paulista da Série A1, o clube está negociando boa parte de seus jogadores. O volante Rafael foi negociado com o Guarani e se apresentou ao seu novo clube nesta quarta-feira. O time de Campinas quitou a pendência que tinha com o Rio Branco, R$ 30 mil relativos ao empréstimo do zagueiro Gilmar Lima, no ano passado. Na sexta-feira deverá ser concretizada a negociação do meio-campista Igor com o Corinthians ou Palmeiras. Dirigentes da equipe de Americana afirmam que o encontro está marcado entre as diretorias para definir detalhes sobre os direitos federativos do atleta. O Marília também estaria interessado em adquirir parte dos direitos dos atletas. O zagueiro Tiago é outro jogador que pode ser negociado com Palmeiras ou São Paulo. Quatro jogadores juvenis do Rio Branco vão participar de uma excursão na Itália com um clube de Poços de Caldas-MG. O desmanche é ainda mais grave desde que, há quase um mês, as categorias de base foram desativadas. O conselheiro Aires Ribeiro conseguiu uma liminar judicial que suspende a decisão do Conselho Deliberativo em suspender os trabalhos nas categorias de base. O Conselho deverá se reunir para analisar a situação e decidir se acata a decisão judicial.