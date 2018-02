Rio Branco "comemora" derrota apertada Apesar do Rio Branco ter amargado a 7.ª derrota consecutiva no Campeonato Paulista, o técnico Zé Teodoro, do Rio Branco, achou muitos pontos positivos em sua equipe no confronto com o líder São Paulo, no Morumbi. Segundo ele, os jogadores executaram com fidelidade tática a marcação forte treinada durante a semana. No final, a derrota por 1 a 0, em parte, até foi comemorada. "Fomos muito bem na marcação, principalmente no primeiro tempo. O São Paulo não andou, não criou e não finalizou. Só temos que acertar agora do meio para frente", explicou. O treinador reclamou ainda da arbitragem de Marcelo Krochamlnik. Segundo ele, os dois pênaltis marcados a favor do adversário, um em cada tempo, não existiram. "Na dúvida ele marcou em favor do São Paulo", finalizou. Além disso, Teodoro adiantou que a partir deste final de semana o time de Americana começa um novo campeonato, com o intuito de escapar do rebaixamento. "Temos um novo time, com atitude diferente. Nos empenhamos até o final e a partir de agora vai ser assim. A briga vai ser acirrada nas últimas colocações, mas vamos ter sucesso", disse, referindo-se ao rebaixamento. Com a derrota, o time ficou com 10 pontos ganhos, na 16.ª colocação. Os quatro últimos colocados serão rebaixados.