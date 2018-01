Rio Branco consegue a reabilitação O Rio Branco venceu o União São João por 1 a 0 na noite desta quarta-feira, em Americana (SP) e conseguiu sua reabilitação no Campeonato Paulista. Com o resultado, o time de Americana ocupa a vice-liderança da competição, com seis pontos, ao lado de São Paulo, Mogi Mirim, Santos e União Barbarense. O time de Araras é o 9.º colocado, com quatro pontos. A partida foi marcada pelo baixo nível técnico no primeiro tempo. Com uma forte marcação, o Rio Branco mostrou que o esquema 3-5-2 do técnico Luís Carlos Cruz parecia finalmente funcionar. Ao contrário do que aconteceu contra América e Ituano, o time da casa neutralizava as ações do meio-campo do União São João e ainda criava chances de gol. Aos poucos, o técnico Arnaldo Lira conseguiu acertar a marcação de seu time, deixando o jogo igual. Sem poder de penetração, os dois times resolveram arriscar de fora da área e aos 26 minutos, o chute de Borges passou perto do gol. O time de Araras teve nova chance quatro minutos depois, na cobrança de falta de Jean Carlo, que obrigou o goleiro Magrão a fazer boa defesa. Aos 34 minutos, foi a vez do goleiro Gilson trabalhar para defender o chute da intermediária de Baggio. O segundo tempo poderia ter começado com o Rio Branco na frente, mas Gilson defendeu a cobrança de falta de Capitão a queima-roupa. Quatro minutos mais tarde, Cristiano invadiu a área e acertou a trave do União. Demorou, mas a resposta do União São João veio aos 18 minutos. Juliano cobrou falta e Magrão salvou o Rio Branco desta vez. A torcida do Rio Branco chegou a gritar gol aos 22 minutos, mas a cabeçada de Sérgio Lobo passou raspando pela trave. O tão espera do gol finalmente veio aos 24 minutos, quando Lê cruzou da direita para o leve toque de Fabiano Gadelha para as redes. Com o gol, o União foi para o ataque e o técnico Arnaldo Lira colocou o centroavante Ricardo Xavier, que teve a chance de empatar o jogo aos 36 minutos. Após cruzamento de Borges, o atacante cabeceou livre, mas para fora. O gol perdido mexeu com o time de Araras, que para a alegria dos menos de 400 torcedores presentes ao Estádio Décio Vitta, não teve mais forças para reagir. O Rio Branco volta a campo no próximo domingo, quando enfrenta a Portuguesa, no Canindé. O União São João jogará no mesmo dia, no Estádio do Morumbi, contra o São Paulo.