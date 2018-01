Rio Branco contra todos por uma vaga Para assegurar uma vaga na semifinais do Campeonato Paulista, o Rio Branco precisa vencer a líder Ponte Preta, domingo, em Americana. Apesar de ser a equipe mais próxima de conquistar a classificação, o Rio Branco, com seus 25 pontos, ainda está ameaçado pelo Botafogo de Ribeirão Preto, com 23, e pelo São Caetano, que tem 22. Um ponto conquistado diante da Ponte Preta, na prática, garantiria a vaga ao Rio Branco. A equipe subiria para 26 pontos e só seria alcançada pelo Botafogo caso ocorresse uma pouco provável vitória do time de Ribeirão Preto por 12 gols de diferença sobre Portuguesa, no Canindé. Ao Botafogo, resta vencer a Portuguesa por qualquer diferença e torcer por uma derrota do Rio Branco diante da Ponte. Já o São Caetano vive situação muito complicada. O time do ABC terá pela frente, no Anacletto Campanella, o União Barbarense, que estará lutando para não ser rebaixado à Série A-2. Além de necessitar obrigatoriamente dos três pontos, o São Caetano terá de torcer para o Rio Branco perder da Ponte e para que o Botafogo não vença a Portuguesa. Se estas combinações acontecerem, o São Caetano levaria a vantagem de ter maior número de vitórias, o primeiro item no critério de desempate.