Rio Branco contrata 1 e dispensa outro O Rio Branco apresentou nesta terça-feira mais um reforço para a disputa do Campeonato Paulista de 2005. Trata-se do volante Dino, de 27 anos, que integrou o elenco do Fortaleza que foi vice-campeão da Série B do Brasileiro no ano passado. Dino é o 17º reforço que integra o elenco do técnico Luiz Carlos Cruz. Mas, apesar disso, o Rio Branco também resolveu dispensar o zagueiro Gino. O jogador, revelado pelo Corinthians, apresentou uma tendinite no joelho e, como vai precisar de uma cirurgia, acabou liberado.