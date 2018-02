Rio Branco contrata atacante O atacante Sérgio Alves, campeão brasileiro da Série B pelo Brasiliense, é o mais novo contratado do Rio Branco para a disputa do Campeonato Paulista. Mas antes de assinar o contrato, ele será avaliado pelos médicos do clube na próxima segunda-feira. Acontece que o artilheiro foi submetido a uma artroscopia no joelho há cerca de um mês e depende da avaliação. O atacante é bastante rodado no futebol, já tendo passado pelo Ceará, Ipatinga-MG, Guarani e Ponte Preta, entre outros. Até o início do Paulistão, a diretoria pretende contratar mais três jogadores para o técnico Luís Carlos Cruz: um lateral-direito, um meia e outro atacante. O Rio Branco estréia na competição, em casa, dia 19 de janeiro contra o América.