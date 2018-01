Rio Branco contrata atacante Jales Jales, atacante de 21 anos, boa opção para o jogo aéreo, é o novo reforço do Rio Branco para este Campeonato Paulista. Ex-Mirassol, o atacante tem vínculo com o São Caetano. A contratação foi aprovada pelo técnico Luís Carlos Cruz entusiasmado com a vitória sobre o São Caetano, por 3 a 2. "Fizemos nossa melhor atuação até agora", concluiu.