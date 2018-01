Rio Branco contrata goleiro do Sorocaba O Rio Branco surpreendeu nesta sexta-feira ao anunciar mais um reforço para a disputa do Campeonato Paulista, que se inicia na quarta-feira. Desta vez quem chegou foi o goleiro Uanderson, que estava no Atlético Sorocaba nos últimos três anos. Ele se apresentou ao técnico Luiz Carlos Cruz, em Jacutinga, local que o clube faz pré-temporada. Ele é o segundo goleiro contratado pelo time. Anteriormente, Magrão havia chegado para o Paulistão. A diretoria busca agora o reforço de um meia. E o nome escolhido é o de Juninho Cearense. Ele levou o Fortaleza de volta à Série A-1 no ano passado e tem o passe preso ao Atlético-MG. O Rio Branco estréia contra o América, em casa.