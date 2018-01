Rio Branco contrata Marcus Vinícius O atacante Marcus Vinícius é o novo reforço do Rio Branco, que lidera sozinho o Campeonato Paulista. A contratação do jogador, que estava sem clube, foi confirmada pelos dirigentes da equipe de Americana nesta segunda-feira. Artilheiro do Rio Branco no Campeonato Paulista do ano passado (13 gols), Marcus Vinícius se apresenta ao clube ainda nesta segunda-feira, quando assinará contrato e fará os exames médicos para saber suas atuais condições físicas. Ele está há quase três meses sem jogar, desde que foi dispensado do Guarani no final do ano passado. Mesmo com a chegada de Marcus Vinícius, o Rio Branco pretende contratar outro atacante: é Alberto, do Palmeiras. O presidente do clube, Frederico Pantano, deve ir a São Paulo conversar com os dirigentes palmeirenses ainda nesta semana. Alberto também esteve na equipe de Americana no último Paulistão.