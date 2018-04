Rio Branco contrata o meia Jorginho O Rio Branco de Americana confirmou esta tarde a contratação do veterano meia Jorginho para a disputa da Série A-1 do Campeonato Paulista. O jogador, que completa 37 anos em março, disputou o último Campeonato Brasileiro pelo Fluminense e fica no Rio Branco até junho. Jorginho é a décima contratação do clube, que também trouxe os atacantes Paulo César, Alberto, Luciano e Edinho, os meias Zinho, Donizeti, Titi, e Guilherme e o zagueiro D´Marcellus. Meia organizador de jogadas, Jorginho começou sua carreira na Portuguesa, onde jogou de 1983 até 1990, quando se transferiu para o Palmeiras. Ao deixar o Parque Antartica, em 1992, Jorginho rodou por vários clubes do Brasil, como Paysandu, Santo André, Portuguesa, Coritiba e Juventude e chegou a pensar em abandonar o futebol. Ele só voltou a se destacar em 1997, quando o técnico Leão o levou para o Atlético-MG. Ali, o meia foi o principal destaque do time, em uma ótima campanha. Após deixar o Galo, Jorginho ainda passou pelo Santos, Paraná Clube e Portuguesa Santista, antes de defender o Fluminense.