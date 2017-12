Rio Branco contrata Rodrigo Costa A diretoria do Rio Branco de Americana confirmou a contratação do zagueiro Rodrigo Costa, por empréstimo, junto ao Grêmio, de Porto Alegre. Ele disputará o Paulistão ao lado de Gilmar Lima, zagueiro que volta do Internacional de Porto Alegre. Os dois se apresentarão ao técnico Zé Teodoro na próxima semana, quando o time começa a se preparar para a competição. "Estamos montando um time para ser campeão", garantiu o presidente Oswaldo de Nadai. Já o diretor de Futebol, Armindo Borelli, promete ser rigoroso com o elenco para atingir o objetivo do clube. E lembrou o próprio caso de Gilmar Lima, que "terá sua última chance com a camisa do Rio Branco". O dirigente não se conforma com o fato de o jogador jamais ter se firmado nos clubes para os quais foi emprestado: Portuguesa de Desportos, Guarani e Internacional. "Não sei o que acontece com este rapaz, porque ele não se firma em lugar nenhum", completou. O Rio Branco já contratou vários jogadores. Entre eles estão os atacantes Alberto, ex-Palmeiras e Botafogo-SP, e o artilheiro Luciano, do Vila Nova de Goiás e com passagem pelo São Paulo. O volante Donizete, do Vila Nova, também já assinou contrato. Por outro lado, o meio-campo Rafael foi devolvido pelo Grêmio e será reintegrado ao elenco.