Rio Branco contrata Zé Teodoro O Rio Branco definiu a contratação do técnico Zé Teodoro, que irá montar o time para a disputa do Campeonato Paulista de 2002. As negociações começaram há dois dias e só foram finalizadas neste sábado. Os dirigentes do clube de Americana e o novo treinador vão anunciar os planos da equipe na próxima segunda-feira. Zé Teodoro retorna ao Rio Branco seis meses depois de comandar a equipe no Campeonato Paulista. No segundo semestre, o técnico esteve no Juventude no começo do Brasileiro, mas pediu demissão há um mês e foi substituído por Émerson Leão, ex-treinador da seleção brasileira.