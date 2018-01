Rio Branco defende interior na Copinha O Rio Branco é o único time do interior paulista classificado para a quarta fase da Copa São Paulo de Juniores. A vaga do Grupo 13 foi garantida num jogo movimentado e com cinco gols em que venceu a Portuguesa de Desportos, por 3 a 2, em Americana, neste domingo à tarde. Na próxima fase, o Rio Branco enfrenta o São Paulo que eliminou o Santo André. A vitória foi assistida por cerca de seis mil torcedores e acabou sendo justa, mesmo porque a arbitragem falhou em pelo menos dois lances capitais contra o time da casa. Num gol irregular da Lusa e com a aplicação do cartão amarelo para Thiago Ribeiro, melhor em campo, e que não atuará no próximo jogo. O time do interior saiu na frente aos 11 minutos quando Thiago Ribeiro aproveitou de cabeça a cobrança de escanteio de Carlos Eduardo. A Portuguesa mudou o esquema 3-5-2 para o 4-4-2, melhorou e empatou aos 29 minutos com Léo, após bela jogada individual em que passou por três adversários. A Lusa virou o jogo aos cinco minutos, quando Fabiano recebeu lançamento impedido e marcou. O Rio Branco empatou aos 11, de novo, com Thiago Ribeiro, que bateu de virada após o cruzamento de Pituco. E foi o próprio Pituco que marcou o gol da vitória aos 26 minutos, em jogada individual. O placar poderia ter sido ainda maior se Carlos Eduardo não chutasse por cima do travessão um pênalti sofrido por Thiago Ribeiro, disparado o grande destaque do jogo.