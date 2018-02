Rio Branco define futuro na Série C Os dois primeiros classificados para as quartas-de-final da Série C do Brasileiro serão definidos neste sábado, quando acontecem duas das oito partidas de volta da terceira fase. O Rio Branco recebe em Americana o Vila Nova-MG, a partir das 16 horas, precisando da vitória. Afinal, no confronto de ida, o time mineiro ganhou por 1 a 0. No outro jogo do sábado, o Nacional-AM recebe em Manaus o Vila Aurora-MT, a partir das 17 horas, precisando vencer por pelo menos um gol de diferença - na ida, o time matogrossense ganhou por 4 a 3. Na próxima fase da Série C, os oito classificados se enfrentarão novamente em jogos de ida e volta. Aí, os vencedores disputarão o quadrangular final, no qual jogarão todos contra todos, em dois turnos, com os dois primeiros subindo para a Série B de 2006. Confira os jogos de volta da terceira fase: Sábado: 16 horas - Rio Branco-SP x Villa Nova-MG 17 horas - Nacional-AM x Vila Aurora-MT Domingo: 15h30 - Londrina-PR x Ceilândia-DF 16 horas - Abaeté-PA x Remo-PA Treze-PB x ABC-RN Atlético Sorocaba-SP x Ipatinga-MG Joinville-SC x Novo Hamburgo-RS 17 horas - América-RN x Coruripe-AL (1 x 1)