Rio Branco deixa escapar a vaga A Ponte Preta venceu o Rio Branco por 2 a 1, neste sábado, em Americana, e conseguiu o que queria: terminar na primeira colocação do Campeonato Paulista. Com este resultado, a Ponte eliminou o Rio Branco, que perdeu a vaga para o Botafogo. Ponte fechou a fase com 31 pontos, na liderança isolada. O Rio Branco ficou com 25 pontos, perdendo a vaga para o Botafogo pelo critério de desempate, porque teve cinco vitórias contra seis do time de Ribeirão Preto. O primeiro tempo, jogando em casa, foi para cima da Ponte, em busca da vaga inédita. O time da casa pressionou, mas não conseguiu chegar ao gol. E foi a Ponte que abriu o placar. Aos sete minutos, o ala Elivélton cruzou da esquerda e o oportunista Washington fez de cabeça. Este foi o seu 14º gol dele no Paulistão, isolando-se na artilharia. A Ponte ainda teve mais duas oportunidades de ampliar o placar, as duas com Washington, mas ele perdeu. O Rio Branco tentava sair para o jogo, mas o adversário chegava com mais perigo ao gol adversário. O Rio Branco só assustou aos 40 minutos, com Marcus Vinícius. Precisando de um gol para carimbar a ida para as semifinais do Paulistão, o Rio Branco partiu com tudo para cima da Ponte. Aos 25 minutos, o meia Anaílson perdeu grande chance, chutando a bola na trave, após o toque de calcanhar de Marcus Vinícius. Este lance acordou o Rio Branco, mas de nada adiantou, pois foi a Macaca que chegou ao seu gol, novamente com Washington. O artilheiro recebeu na entrada da área e chutou forte, ampliando o marcador. O meia Piá na comemoração foi expulso, após provocar a torcida do Rio Branco. Com o placar adverso, o Rio Branco foi todo para o ataque e diminui aos 40 minutos. O atacante Wilton Goiano,que havia entrado no lugar de Silas, recebeu passe e chutou da entrada de área. Três minutos depois, Wilton Goiano, novamente, foi derrubado na e ntrada da área pelo goleiro Alexandre, que foi expulso. Com isso o meia Dionísio foi para o gol. Rafael cobrou a falta para fora e acabou com a esperança de classificação do Rio Branco.