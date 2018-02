Rio Branco derrota América por 2 a 1 O Rio Branco venceu o América por 2 a 1, nesta quarta-feira à noite, no estádio Décio Vitta, em Americana. Com a vitória, a equipe somou seus três primeiros pontos na repescagem do Campeonato Paulista. Já o time de Rio Preto segue com três. Mesmo precisando vencer para não se complicar na repescagem, o Rio Branco começou o jogo sem arriscar muito, preso na marcação do América. Aí, a habilidade do meia Igor fez a diferença e, aos 26 minutos, ele abriu o placar para o time de Americana. A vantagem do Rio Branco durou apenas até os cinco minutos do segundo tempo, quando o atacante Jales aproveitou cruzamento e empatou para o América. O gol de empate fez com que o time de Rio Preto se fechasse na defesa, explorando os contra-ataques. De tanto insistir, o Rio Branco marcou mais um. Aos 21 minutos, Ademir aproveitou a sobra da bola cabeceada por Espíndola na trave e fez 2 a 1. O América ainda tentou empatar novamente, mas nada conseguiu. Ficha técnica: Rio Branco: Gustavo; Alcir (Emerson), Gilmar Lima, Tiago e Bill; Carlos Renato, Rafael e Igor; Ademir (Chico Marcelo), Macedo (Marcelo Carioca) e Espíndola. Técnico: Ademir Fonseca. América: Adinam; Maricá (Gedeon), Maxsandro, Heleno e Rovílson; Cris, Fransérgio, Mancuso (Washington) e Luis Fernando; Fabinho (Sérgio Lobo) e Jales. Técnico: Roberval Davino. Gols: Igor, aos 26 minutos do primeiro tempo; Jales, aos cinco, e Ademir, aos 21 do segundo. Árbitro: Luis Marcelo Vicentin Cansian Cartão amarelo: Igor, Espindola, Chico Marcelo, Rovílson, Mancuso e Luís Fernando. Local: Estádio Décio Vitta, em Americana.