Rio Branco derrota Guarani por 3 a 0 O Rio Branco venceu o Guarani, por 3 a 0, nesta quinta-feira à noite, no Estádio Décio Vitta, em Americana, mantendo vivas suas esperanças de chegar à segunda fase do Campeonato Paulista. O time da casa precisou de apenas 31 minutos para garantir o placar, que o coloca com oito pontos no Grupo 1, na terceira posição. A equipe campineira permanece com seis pontos, em quarto lugar, após sofrer sua segunda derrota consecutiva - sábado perdeu para o Palmeiras, por 2 a 0. O jogo começou em ritmo muito veloz, com os times bem distribuídos em campo e buscando gol. O Rio Branco largou na frente com um gol do veterano Macedo. Bill fez o cruzamento do lado esquerdo, mas o goleiro Edervan vacilou na saída de gol. A bola tocou em Espíndola e acabou, na sobra, batendo nas pernas de Macedo e tomando a direção das redes, aos 12 minutos. Um minuto depois, quase aconteceu o empate. Após cruzamento, Rodrigão tocou de cabeça e a bola atingiu o travessão. O Rio Branco ampliou aos 23 minutos com Marcelo Carioca, que aproveitou a boa jogada de Damon pelo lado direito. A bola cruzou a pequena área, sobrando para Carioca apenas empurrar para as redes. O time de Americana parecia ter encontrado o mapa da mina: o lado esquerdo da defesa do Guarani, com a deficiência de marcação de Gilson e a falta de cobertura de Bruno Quadros. Sem contar com a insegurança de Edervan, que substituiu a Jean, suspenso. Após uma rápida tabela com Macedo, Igor entrou na grande área e tocou por cima do goleiro Edervan. Um golaço, aos 31 minutos. Os gols seguidos tiraram a tranqüilidade do Guarani, principalmente de seus atacantes que começaram a errar passes, facilitando a marcação adversária. Marcelo Carioca acabou atingido com uma cotovelada e nos acréscimos foi substituído por Emerson. No segundo tempo, o arrojado Rio Branco que iniciou o jogo no 4-3-3 apenas tocou a bola, diante de um Guarani sem velocidade e que não levou nenhum perigo ao goleiro Gustavo. No final, a torcida local ainda se deliciou com o tradicional "olé". O Rio Branco se transformou no carrasco dos times de Campinas, uma vez que já tinha vencido a Ponte Preta, por 3 a 2, também em Americana. Ficha Técnica: Rio Branco: Gustavo; Germano, Ilton, Thiago (Gilmar Lima) e Bill; Damon, Rafael e Igor; Espíndola (Michel), Macedo e Marcelo Carioca (Emerson). Técnico: Ademir Fonseca. Guarani: Edervan; Patrício (Marco Aurélio), Juninho, Bruno Quadros e Gilson; Emerson, Erick, Marquinhos e Esquerdinha; Rodrigão (Wagner) e Lúcio (Rinaldo). Técnico: Giba. Gols: Macedo aos 12, Marcelo Carioca aos 23 e Igor aos 31 minutos do primeiro tempo. Juiz: Paulo Roberto Ferreira. Público: 3.659 pagantes. Cartão amarelo: Ilton. Local: Estádio Décio Vitta.