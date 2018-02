Rio Branco diz não temer líder invicto Há seis jogos sem vencer e ameaçado pelo rebaixamento, o Rio Branco precisa da reabilitação no Campeonato Paulista. Mas o técnico Zé Teodoro sabe que a missão desta tarde, às 16 horas, no Morumbi, é quase impossível: segurar o líder e invicto São Paulo. A receita, porém, é simples: respeitar, mas não temer o adversário. A coragem seria um dos ingredientes necessários para evitar uma novo tropeço. "Teremos uma partida dificílima, pois a qualidade do adversário é inquestionável. Mas vamos tentar surpreendê-los, porque não adianta nós ficarmos temerosos", alertou o treinador. Além de tentar parar o líder, o time de Americana tenta espantar de vez o fantasma do descenso. "Temos que continuar lutando. Nosso objetivo é sair da má fase e temos que acreditar", completa Zé Teodoro. Diante disso, o empate no Morumbi já seria considerado excelente resultado. O técnico vai mandar a campo um time bastante defensivo, com seus dois zagueiros protegidos por três volantes: Dino, Chicão e Felipe. Fabiano Gadelha terá a responsabilidade de municiar o ataque, que não terá o centroavante Jales, contundido. O setor ofensivo vai ser formado por Gil Bala e Paulinho Macaíba, que ganhou a disputa com Cristiano. O Rio Branco é o 16º colocado, com 10 pontos, e não sabe o que é vencer desde o dia 5 de fevereiro, quando bateu o São Caetano por 3 a 2 em Americana. Na semana passada, em casa, perdeu para a Ponte Preta, por 1 a 0.