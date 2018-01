Rio Branco diz que encara Corinthians Confiança é a principal arma do Rio Branco para segurar a empolgação do Corinthians nesta quinta-feira, às 20h30, no Pacaembu, em jogo válido pela sexta rodada do Campeonato Paulista. Contando com uma legião de jogadores de origem nordestina ou com passagens por clubes da região, o time de Americana acha que pode suportar a pressão e até sonhar em somar pontos fora de casa. O técnico Luís Carlos Cruz e seus jogadores confirmam nas palavras a disposição de buscar outro bom resultado no torneio. "Meus jogadores sempre jogaram em estádios lotados no Nordeste. O Pacaembu não vai nos intimidar", assegura. Os atletas comungam o pensamento do técnico: "já enfrentei o Corinthians várias vezes e não vejo problema de pegar ele lá em São Paulo", confirma o lateral-direito Carabina, ex-Paysandu, que ano passado defendeu o Oeste, de Itápolis. Todos os jogadores escalados já tiveram alguma passagem pelo Nordeste, onde os estádios estão sempre cheios. Tanta confiança tem ainda outra explicação. Luís Carlos garante que seu time está evoluindo e, que na vitória sobre o São Caetano por 3 a 2, realizou sua melhor participação até o momento. "Mas tenho certeza de que podemos melhorar", avisa. Nas suas contas, o importante é não ficar muito atrás dos líderes. O time do interior ocupa a quinta posição com 10 pontos. Para tentar parar o ataque adversário, comandado pelo argentino Carlos Tevez, Luís Carlos já adiantou que não será feita nenhuma marcação especial. "Vamos tentar marcá-lo sem dar espaços. Isto não quer dizer que será um esquema especial sobre ele (Tevez)", alertou. Em princípio, o técnico pensa em manter o mesmo time da última rodada, mas deixou dúvidas em dois setores. No meio-campo, Dino e Felipe disputam uma posição e no ataque, Cristiano e Sérgio Lobo brigam para ver quem irá jogar ao lado de Capitão.