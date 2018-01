Rio Branco e Barbarense fazem dérbi O Rio Branco estréia nesta quarta-feira no Campeonato Paulista contra o arqui-rival União Barbarense, no estádio Décio Vitta, em Americana, às 20h30. E o dérbi não poderia vir em pior hora para o time da casa, que perdeu dois jogadores às vésperas do jogo. O goleiro Carlos Luna e o atacante Samuel, ex-Guarani e Ponte Preta, se desligaram do clube na segunda-feira. O primeiro, que era reserva, se transferiu para o Oeste, enquanto o segundo defenderá o Cianorte, do Paraná. Para o ataque, o técnico Júlio Espinosa confirmou Thiago Ribeiro, destaque do time na Copa São Paulo de Juniores. "É a nossa melhor opção no momento. Lamento pela saída dos dois jogadores, mas tenho certeza que os substitutos não decepcionarão", comentou o treinador. O técnico União Barbarense, Sérgio Farias, ainda espera pela liberação de dois jogadores para definir o time que começa jogando. Para os volantes Wilton Batata e Cléber Orleans entrarem em campo, a Federação Catarinense de Futebol tem que comunicar a Federação Paulista sobre a liberação de ambos pelo Criciúma. No ataque, Marcel pode aparecer na vaga de Motta, que sente dores musculares.