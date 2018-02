Rio Branco é eliminado na Série C O Rio Branco despediu-se do Campeonato Brasileiro da Série C sofrendo uma goleada de 5 a 2 para o Villa Nova-MG, em pleno Estádio Décio Vitta, em Americana, neste sábado à tarde. O time paulista acabou sendo eliminado nas oitavas-de-final, uma vez que havia perdido por 1 a 0 o jogo de ida. Agora, o time mineiro aguarda o vencedor do confronto entre Joinville e Novo Hamburgo, que jogam domingo, em Joinville. No jogo de ida, o Novo Hamburgo venceu por 1 a 0. O Villa Nova soube aproveitar bem o desespero do Rio Branco e abriu 3 a 0 ainda no primeiro tempo com gols de Ozéia, contra, aos 8 minutos, Micão, aos 37, e Eraldo, aos 39. O mesmo Eraldo ampliou aos 13 do segundo tempo. O time da casa ameaçou uma reação com os gols de Daniel, aos 21, de pênalti, e Diogo, aos 38, mas o Villa ainda marcou mais um gol com Ranieri, aos 42, cobrando falta.