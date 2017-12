Rio Branco e Matonense fecham rodada Rio Branco e Matonense fecham a segunda rodada da Copa do Mauro Ramos de Oliveira, nesta quarta-feira, às 20h30, no Estádio Décio Vitta, em Americana, pelo Grupo 2. A partida estava marcada para o domingo pela manhã, mas o Rio Branco pediu a alteração da data, já que enfrentou o Marília no mesmo dia, pela Série C do Campeonato Brasileiro. E perdeu, por 2 a 0. Na primeira rodada, time de Americana venceu o Comercial por 3 a 2, em Ribeirão Preto, enquanto que a Matonense perdeu em casa para a Ferroviária, por 1 a 0. No Grupo 1, todas as equipes estão empatadas com três pontos, mas o Juventus leva vantagem no saldo de gols sobre União Barbarense, Santo André e Ituano, que aparecem na seqüência. No Grupo 2, Rio Branco, Comercial e Ferroviária dividem a liderança com três, mas o time de Americana também leva vantagem no saldo. A Matonense segura a lanterna com zero.