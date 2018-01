Rio Branco e Ponte atrás da 1ª vitória Depois de muita confusão durante a semana, a Ponte Preta vai fazer seu segundo jogo no Campeonato Paulista. O time de Campinas enfrenta o Rio Branco neste domingo, às 17 horas, no estádio Décio Vitta, em Americana, pela terceira rodada do grupo 1. Durante a semana, a partida entre a Ponte e o Palmeiras, que aconteceria em Campinas, foi cancelada por causa das chuvas e da briga das emissoras de TV pelos direitos de transmissão do campeonato. Agora, será realizada dia 19 de fevereiro. Neste domingo, a Ponte busca a reabilitação depois da derrota para o Ituano na estréia. O Rio Branco tem um ponto conquistado no empate com o Mogi Mirim por 2 a 2. Os dois times, portanto, ainda não venceram no Paulistão. O técnico Abel Braga vai promover quatro alterações na Ponte. Na defesa, Marinho, expulso na derrota contra o Ituano, será substituído por Luís Carlos. O volante Izaías perde a vaga para Fabinho, que reestréia no time após uma temporada no Gamba Osaka do Japão . No meio-campo e no ataque, dois jogadores vão para o banco de reservas: o meia Luizinho Vieira e o atacante Fabrício Carvalho não agradaram e dão lugar aos jovens Lucas e Jean, quer formarão a dupla de ataque. Com isso, Hernani será recuado para o meio-campo. Pelo lado do Rio Branco, a maior novidade deve ser a estréia do atacante Macedo, dispensado pela Ponte Preta no final do ano passado. O técnico João Martins deve usar três atacantes e tirar o meia Émerson para a entrada de Macedo, mantendo Ademir e Espíndola no time.