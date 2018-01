Rio Branco elimina Cruzeiro na Copa SP Mais três clubes garantiram vagas na terceira fase da Copa São Paulo de Juniores, após os jogos desta quinta-feira à tarde. O Corinthians venceu o Noroeste por 2 a 1 e continua no sonho de conquistar seu quinto título na competição. Seu próximo adversário será o Força Sindical, que derrotou o Lençoense por 3 a 2. Na outra partida, o Rio Branco ganhou do Cruzeiro por 3 a 1 e agora, aguarda o vencedor do confronto entre Comercial e Portuguesa, que acontece à noite, em Ribeirão Preto. Em Osasco, o Corinthians abriu o placar com Fininho, logo aos cinco minutos. Ele entrou na grande área, driblou um zagueiro, ajeitou para a perna esquerda e chutou cruzado. O segundo gol não demorou para sair, com Abuda aos 15. O Noroeste reagiu aos 15 minutos do segundo tempo, com o gol de Cris. O time de Bauru ainda tentou o empate, mas os corintianos souberam tocar a bola e fazer o tempo passar. Outros jogos - No estádio Nicolau Alayon, em São Paulo, o Força Sindical foi melhor e derrotou o Lençoense por 3 a 2. O primeiro tempo foi equilibrado. Alemão colocou o Força na frente, aos 15 minutos, mas o empate aconteceu ainda no primeiro tempo, com Tuti aos 36. No segundo tempo, o Força ampliou com Marco Aurélio, aos 20, e Daniel, aos 21 minutos. Nos acréscimos, aos 47, Aron diminuiu para o Lençoense. Jogando em casa, o Rio Branco venceu o Cruzeiro por 3 a 1, com gols de Pituco (2) e Clayton - Diego descontou para os mineiros. O próximo adversário do time de Americana será o vencedor do jogo entre Comercial e Portuguesa, nesta quinta-feira à noite, em Ribeirão Preto.