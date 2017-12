Rio Branco empresta zagueiro Tiago O zagueiro Tiago não vai disputar a Série C do Campeonato Brasileiro pelo Rio Branco de Americana. O jogador foi emprestado para o Juventude-RS até o final do ano, pelo valor de R$ 30 mil. Tiago foi indicado pelo técnico Zé Teodoro, do Juventude-RS, que trabalhou com o jogador no Rio Branco na campanha do Campeonato Paulista. O jogador foi revelado nas categorias de base do próprio clube, onde joga desde 1994, e destaca-se pela rara técnica. Curiosamente o Rio Branco reforçou os três times gaúchos que vão participar da Séria A do Brasileiro. Além de Tiago no time de Caxias do Sul-RS, o clube emprestou o zagueiro Gilmar Lima ao Internacional-RS e o volante Rafael para o Grêmio-RS. Rafael era para ter se apresentado na última segunda-feira no estádio Olímpico, mas teve que adiar sua viagem. Isto porque o volante Djair, cedido pelo Grêmio junto com Jefferson ao Rio Branco não chegou a um acerto financeiro. A diretoria do time de Americana diz que o acerto está próximo e que Rafael, até o final da semana, estará em Porto Alegre. O técnico Renê Santana segue preparando sua equipe para a disputa da Série C do Brasileiro. O time está treinando em Americana esperando a CBF definir a fórmula de disputa da competição.