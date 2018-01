Rio Branco estréia em Mogi Mirim O Mogi Mirim busca a recuperação no Campeonato Paulista. Após estrear com derrota, diante do Palmeiras por 2 a 1, o time recebe no Estádio Wilson de Barros, em Mogi Mirim, nesta quarta-feira, às 20h30, o Rio Branco, que estréia na competição pelo Grupo 1. Luís Carlos Winck, treinador do Mogi, acredita que a vitória seja de extrema importância. "Temos que vencer este jogo para não ficarmos muito distantes dos líderes. É um campeonato de tiro curto e a vitória em casa é fundamental", analisou. Ele terá todos titulares à sua disposição. O atacante Douglas, que na partida contra o Palmeiras deixou o campo sentindo dores na perna direita, não será problema e está confirmado. O atacante Cléber, ex-Portuguesa, assinou contrato e deve ficar no banco . O clube também deve acertar com outro jogador da Portuguesa: o lateral Alexandre Chagas. O Rio Branco, que fará sua estréia, talvez não possa contar com o zagueiro Ilton. Ele sofreu um entorse no tornozelo direito nesta semana e está praticamente vetado pelo departamento médico. Caso não jogue, Luiz Carlos atua em seu lugar. No ataque, a dupla formada por Genílson e Macedo ainda não está confirmada. O primeiro se recupera de uma contusão e o segundo, contratado na semana passada, está fora de forma. Se os dois não jogarem, Espíndola e Ademir serão seus substitutos. O técnico Ademir Fonseca acha que se o time jogar com inteligência, pode sair vitorioso. "O Mogi é um time forte e bem armado. Temos que usar a velocidade e planejar nosso jogo. Vamos usar de muita estratégia", disse Ademir.