Rio Branco estuda 2 sistemas de jogo Como só a vitória interessa ao Rio Branco diante do Palmeiras para continuar sonhando com o título do Campeonato Paulista, o técnico Ademir Fonseca passou a semana inteira pensando na fórmula para superar o adversário. Ele acha que já encontrou o caminho, mas, é claro, não vai contar para ninguém. Ele tem duas opções: manter o esquema ofensiva, 4-3-3, ou ser mais precavido com o 4-4-2. Após a derrota para o Ituano, por 3 a 2, o técnico começou a imaginar seu time mais forte na marcação. Um atacante, provavelmente Ademir, perderia a vaga para o meia Jéferson. Na quarta-feira, a inesperada contusão de Macedo, sentindo dores na perna direita, atrapalharam os planos iniciais. O veterano atacante, de 33 anos, poderia ser o escolhido para sair. Mesmo porque ele não treinou nesta sexta-feira cedo, quando houve um treino tático seguido de rachão. "O Macedo é um jogador diferenciado, que realmente decide. A sua presença é fundamental, tanto que vamos aguardar até o último instante", comentou Fonseca, que assistiu atentamente a fita do jogo entre Ponte Preta e Palmeiras, que terminou empatado em 2 a 2. Após ver e rever o teipe, o técnico começou a mudar seu pensamento em relação à formação do time para este jogo decisivo. "Acho que dá para encarar o Palmeiras. Estou ainda avaliando, mas não descarto a possibilidade de partir para cima deles", confessou. Caso Macedo seja liberado, o Rio Branco deve mesmo atacar o Palmeiras com o 4-3-3, que conquistou duas vitórias em casa, contra Ponte Preta e Guarani, e dois empates fora, diante de União Barbarense e Mogi Mirim. O Rio Branco tem oito pontos dentro do Gr upo 1 e passaria a somar 11 pontos em caso de vitória, garantindo a classificação em segundo lugar ou uma vaga pelo índice técnico. Além da experiência de Macedo, o Rio Branco é bem dirigido por Ademir Fonseca, campeão paulista ano passado com o Ituano. Os destaques do time estão no meio-campo: o volante Rafael e o baixinho meia Igor, que estaria sendo negociado com o Corinthians. A expectativa na cidade para este jogo é muito grande entre os torcedores. Cálculos iniciais da diretoria dão como certa a presença de um público perto de 10 mil pessoas. Até o final da tarde de sexta-feira, mais de três mil, tickets já tinham sido vendidos. Eles são trocados, no dia do jogo, por ingressos.