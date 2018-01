Rio Branco estuda reforçar a marcação O Rio Branco pode alterar seu esquema de jogo e reforçar a marcação para o jogo contra o São Caetano, domingo, em São Caetano do Sul. Tudo isso para garantir, no mínimo, um empate fora de casa e ficar ainda mais próximo da classificação para as semifinais. Embora o técnico Zé Teodoro tente esconder o jogo, a possibilidade de realizar duas alterações no meio-de-campo são grandes. Para fortalecer a pegada no setor e forçar os erros de passe do adversário, o treinador pode tirar Marcinho e Jefferson e escalar Tércio e Djair. "Vamos avaliar com calma, porque tudo agora gira em torno da vaga para as semifinais. Estes três últimos jogos são verdadeiras decisões para nós", despistou Zé Teodoro, que deve confirmar o time titular no coletivo desta sexta-feira. A maior novidade para este jogo deve ser mesmo a estréia do zagueiro Júlio César. Depois de quatro meses parado devido a lesões musculares, o veterano jogador participou do último treino como titular e mostrou que está recuperado. Mas o técnico preferiu não adiantar sua escalação e continuou com o mistério. Se Júlio César não puder atuar na vaga de Gilmar Lima, expulso na rodada passada, o mais provável é que Vaguinho assuma a posição. A diretoria também anunciou na quinta-feira a compra do passe do atacante Wilton Goiano. O jogador pertencia ao Rioverdense, de Goiás, e estava emprestado ao clube desde a metade do ano passado. O valor do passe não foi divulgado. O Rio Branco é o vice-líder do Campeonato Paulista da Série A-1, com 23 pontos. Além do São Caetano, o time terá ainda pela frente Internacional de Limeira e Ponte Preta. Os dois jogos acontecem em Americana.