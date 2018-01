Rio Branco fica com atacante da Inter O mercado continua agitado no interior do Estado de São Paulo para a disputa do Campeonato Paulista. Nesta semana, o Rio Branco anunciou o jovem meia Lê como novo contratado. Em 2004, Lê foi um dos heróis da conquista do acesso à elite pela rival Inter de Limeira, que não conseguiu manter o jogador. Depois de ser campeão da A-2 com o técnico Pintado o meia se transferiu para o Paulista, de Jundiaí, onde disputou o Brasileiro da Série B. Se a Inter não conseguiu manter o meia Lê, continua anunciando reforços. Nesta semana foram contratados mais dois jogadores. Um deles é o lateral-esquerdo Cláudio, de 24 anos. Com a indicação do técnico Alexandre Gama, chegou também o jovem zagueiro Laerte, que disputou o Brasileiro pelo Fluminense.