Rio Branco ganha do América de virada O Rio Branco estreou no Campeonato Paulista vencendo de virada o América por 2 a 1, na noite desta quarta-feira, no Estádio Décio Vitta, em Americana (SP). Com este resultado, o time de Americana é um dos líderes do Paulistão, com três pontos. A falta de entrosamento e ritmo de jogo era visível nos dois times, que tinham dificuldades para criar chances perigo. O América preocupava-se exclusivamente em marcar. Já o Rio Branco, confuso taticamente, obrigava o atacante Sérgio Lobo a buscar a bola no meio-campo, deixando o Tigre sem opção na frente. Aos 5 minutos, Chicão resolveu chutar de fora da área e Rafael fez boa defesa, evitando o primeiro gol do Rio Branco. Confusa, a defesa do Rio Branco, mesmo com três zagueiros, não conseguia se encontrar e aos 21 minutos, Finazzi foi lançado nas costas da defesa e cruzou rasteiro. A bola passou pelo goleiro Magrão, mas não encontrou ninguém do time do América. Na oportunidade seguinte, Finazzi não vacilou e após um chute de fora da área de Paulo Santos, o atacante desviou para abrir o placar. O Rio Branco voltou mais ofensivo no segundo tempo e tratou de botar pressão no visitante. Em jogada ensaiada, aos 13 minutos, Fabiano Gadelha cobrou falta rasteira do lado direito e sobrou para Cristiano empatar. Dois minutos depois, Lê, de falta, quase fez o vira, mas Rafael praticou mais uma boa defesa. O gol fez com que o jogo ganhasse agilidade, com chances para os dois lados, mas o próximo gol foi mais uma vez do Rio Branco. Aos 28 minutos, Fabiano Gadelha sofreu pênalti de Rafael. Na cobrança, Capitão definiu a vitória do time de Americana. No domingo, o Rio Branco volta a campo para enfrentar o Ituano, em Itu, enquanto o América tenta sua reabilitação diante do São Paulo, em Rio Preto.