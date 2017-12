Rio Branco ganha mais 2 reforços O Rio Branco de Americana ganhou dois reforços importantes para buscar o título do Campeonato Paulista da Série A-1: o zagueiro Gilmar Lima e o meio-campo Rafael, que estavam emprestados, respectivamente, para Internacional e Grêmio. Os clubes gaúchos não quiseram investir nos jogadores. Gilmar Lima disputou muitos jogos pelo Colorado e tinha seu passe fixado em R$ 1,5 milhão. A mesma sorte não teve Rafael, que não foi utilizado pelo técnico Tite, do Grêmio. Os dois já defenderam o Rio Branco no Paulistão 2001, chegando bem perto da semifinal. Agora sem a presença dos grandes clubes, que vão disputar o torneio Rio-São Paulo, o Rio branco pretende lutar pelo título inédito e, na avaliação inicial, a experiência destes dois jogadores será importante. Rafael tinha o passe estipulado em R$ 2 milhões, valor atingido após marcar oito gols no primeiro semestre. A diretoria continua buscando reforços. O último foi mesmo o atacante Alberto, ex-Palmeiras e que disputou o Brasileiro pelo Botafogo de Ribeirão Preto. No Paulistão de 2000 ele já defendeu, com sucesso, o Tigre. E reafirmou o desinteresse no lateral-esquerdo Tércio e no meia Henrique, do América Mineiro. No sábado, o Rio Branco goleou por 8 a 0 uma seleção de Jacutinga, sul de Minas Gerais, no encerramento de suas atividades neste ano. O técnico Zé Teodoro aproveitou a folga para descansar com a família em Goiânia, no Natal, e em Salvador, no Ano Novo.