Rio Branco goleia e assume liderança O Rio Branco goleou a Matonense por 5 a 1 e assumiu a liderança do Campeonato Paulista da Série A1. Favorecido pelos tropeços dos concorrentes, o Rio Branco assumiu a liderança isolada do Paulistão, com 10 pontos ganhos, empolgando seus dirigentes e o técnico Zé Teodoro. O time teve uma atuação de gala diante de sua torcida. A partida, que valia pela quarta rodada da competição, começou com o time da casa dominando mas não conseguindo marcar. O gol do Rio Branco saiu aos aos 39 minutos do primeiro tempo com Anaílson. Na segunda etapa, Anaílson marcou novamente aos 4 minutos. Sérgio Lobo marcou o terceiro aos 10 minutos e Juari diminuiu aos 21 minutos para a Matonense. Reinaldo, aos 26 minutos, marcou o quarto e fechou o placar do jogo aos 35 minutos do segundo tempo.