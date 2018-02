Rio Branco goleia Mogi Mirim por 4 a 1 O Rio Branco, finalmente, fez as pazes com a vitória no Campeonato Paulista. Depois de acumular sete derrotas consecutivas, o time de Americana venceu o Mogi Mirim, por 4 a 1, neste domingo à tarde, no estádio Décio Vitta. A equipe soma 13 pontos, mais distante do rebaixamento. O Mogi, que perdeu pela segunda vez seguida, permanece com 25 pontos, ainda em terceiro lugar. Mesmo sem o apoio de sua torcida, desanimada com tantas derrotas, o time da casa mostrou valentia em campo. Assim criou as melhores chances no início do jogo, embora tivesse pela frente um adversário consciente, que optou por atuar recuado para explorar os contra-ataques e que mostrou um toque de bola de primeira qualidade. O objetivo do Mogi era se reabilitar da derrota para o América, por 3 a 0. O primeiro gol saiu aos 33 minutos, quando o lateral Carabina cobrou escanteio com efeito e o zagueiro Maxsandro subiu para tocar de cabeça aproveitando o vacilo da defesa visitante. O segundo gol também saiu dos pés de Carabina, que deu um passe certeiro para o complemento de Cristiano, aos 45 minutos. No segundo tempo, o Mogi tentou a reação, dominou as ações em campo, mas mostrou falta de poder nas finalizações. O Rio Branco se arriscou ao recuar em demasia e ficou em situação delicada a partir dos 24 minutos quando Marcos Paulo foi expulso ao dar um a entrada violenta sobre Kanu. Mesmo assim, ampliou o placar aos 34 minutos, nunca cobrança de falta. O goleiro João Gabriel foi expulso ao cometer pênalti sobre Lê, que cobrou a penalidade máxima diante do meio-campista Marcelo Rosa no gol, uma vez que o Mogi já tinha feito suas três substituições. O Mogi diminuiu aos 37 minutos, com um pênalti cometido por Éverton sobre Mendes. Ele próprio bateu e converteu. Nos acréscimos, Macaíba completou a goleada depois de receber de Cristiano, driblar o improvisado goleiro Marcelo Rosa e mandar paras as redes. Na quarta-feira, o Rio Branco vai enfrentar o União Barbarense, em Santa Bárbara do Oeste, no dérbi regional. O Mogi Mirim tentará a reabilitação em casa diante do Paulista.