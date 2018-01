Rio Branco luta pela vaga na Série C O Rio Branco tenta ser o primeiro clube a garantir vaga na terceira fase do Campeonato Brasileiro da Série C. Para isso, precisa vencer o Volta Redonda neste sábado, em Americana, por 1 a 0 ou por dois gols de diferença, já que perdeu o jogo de ida por 2 a 1. O confronto, válido pelo Grupo 29, começará às 16 horas, no Estádio Décio Vitta. Segundo o regulamento da Série C, em caso de empate em pontos e em saldo de gols, o critério de desempate é o de gols marcados fora de casa. Assim, se o Rio Branco vencer por 2 a 1 neste sábado, a vaga será definida na cobrança de pênaltis. Quem passar desse grupo vai enfrentar Villa Nova-MG ou Ituiutaba-MG. Pelo Grupo 28, quem leva vantagem é o Ceilândia-DF, que receberá o Cene-MS podendo até perder por 1 a 0. Afinal, no primeiro confronto, em Campo Grande, o time do Distrito Federal ganhou por 2 a 1. Quem levar a melhor, encara o vencedor do duelo entre Londrina-PR e Paranoá-DF. Os outros 14 jogos de volta da segunda fase, disputado no sistema eliminatório, serão realizados no domingo. Após esta rodada, sobrarão apenas 16 times para brigar pelo título da temporada.