Rio Branco mantém Zé Teodoro O novo presidente do Rio Branco de Americana, Oswaldo de Nadai, garantiu que vai manter o técnico Zé Teodoro para a temporada 2002. Segundo o dirigente, que assume o cargo em janeiro, o atual treinador virou consenso no clube depois da boa campanha no Campeonato Paulista deste ano. O engenheiro Oswaldo De Nadai, de 48 anos, foi eleito na terça-feira, em reunião do Conselho Deliberativo. Líder da oposição, ele teve 56 votos contra 25 de Paulo Belizário, que foi apoiado pelo atual presidente Fred Pantano. A partir de janeiro, o Rio Branco vai disputar a Série A-1 do Campeonato Paulista e pretende formar um time forte para lutar pelo título. A conquista, segundo promessa do presidente da Federação Paulista de Futebol, Eduardo José Farah, garante acesso ao torneio Rio-São Paulo em 2003. Na atual temporada, o time de Americana conseguiu o 6º lugar na competição estadual.