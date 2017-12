Rio Branco não vai descansar no Carnaval Embora o Rio Branco não tenha jogo marcado para o final de semana de Carnaval, pelo Campeonato Paulista, o técnico Júlio Espinosa não pretende dar folga aos seus jogadores. Ele afirmou que o elenco fará um retiro sábado e domingo, visando o jogo contra a Portuguesa Santista, na quarta-feira, em Americana. "A vitória sobre o Atlético Sorocaba (2 a 1) mostrou que temos condições de brigar pela classificação. Vamos aproveitar esse retiro para unir o grupo rumo a classificação", explicou o treinador. O time de Americana começou muito mal no Paulistão, perdendo os três primeiros jogos. No entanto, a equipe conseguiu uma excelente reação e venceu seus dois últimos jogos. Antes da vitória em Sorocaba tinha batido o Juventus, por 1 a 0, em casa. Com isso, pulou do último para o quarto lugar do Grupo 1, com seis pontos.