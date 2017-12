Rio Branco negocia volante com Grêmio Grande destaque do Rio Branco no Campeonato Paulista, o volante Rafael está praticamente negociado com o Grêmio de Porto Alegre. O jogador deverá se transferir para o sul por empréstimo. O valor da negociação não foi revelado, mas o clube gaúcho vai ceder, em definitivo, o passe do meia Jefferson, e prorrogar o empréstimo por um ano do volante Djair. Os dois já atuaram pelo time de Americana no primeiro semestre e, agora, vão disputar o Campeonato Brasileiro da Série C. As negociações serão efetivadas em reunião entre o empresário Luciano Cavalheiro e o presidente Fred Pantano, do Rio Branco, provave lmente nesta quarta-feira. Rafael marcou oito gols no Paulistão, alguns deles de falta. Estava na lista de reforços de outros clubes, como São Paulo e Ponte Preta. Outros jogadores também devem deixar o clube. O zagueiro Tiago pode se transferir para o Juventude-RS, por indicação do técnico Zé Teodoro, e o lateral-esquerdo Marcinho, que interessa ao Guarani, pode ser negociado com o Lecce, da Itália. Enquanto uns saem, outros chegam. O meia Andres e o atacante Brian, ambos uruguaios, iniciarão um período de testes no clube de Americana. Além deles, os meio-campistas Chico Marcelo, Renato e Clemilson também chegam para realizar testes. Eles são do interior mineiro e foram indicados pelo técnico René Santana.