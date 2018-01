Rio Branco pega América em Americana O Rio Branco estréia nesta quarta-feira, às 20h30, no Campeonato Paulista contra o América, no estádio "Décio Vitta", em Americana. O time da casa entra em campo disposto a apagar a temporada de 2004, quando foi apenas regular no Paulistão e acabou eliminado na primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série C. Na verdade, os dois adversários são recém-formados. Para fazer uma boa campanha, a diretoria trouxe o técnico Luís Carlos Cruz, um verdadeiro especialista em conquistas no Nordeste. Para seu elenco, o treinador indicou vários jogadores da região. A cara mais conhecida é o atacante Sérgio Lobo, que teve uma rápida passagem pelo Corinthians e União São João em 1996. O América sonha em repetir a boa campanha do Paulista do ano passado. Na ocasião, o time só foi eliminado do mata-mata por causa de uma combinação de resultados. Entretanto, na Série C, o time de Rio Preto não obteve o mesmo sucesso e também foi eliminado na primeira fase. O time de São José do Rio Preto se reforçou com alguns jogadores conhecidos como os atacantes Finazzi, Jonhson e Creedence, além do meia Richardson, ex-Vasco da Gama e América-RN. No entanto, para enfrentar o Rio Branco o técnico Roberval Davino só poderá contar com um destes quatro. Trata-se de Finazzi, que será o grande líder do time no estadual.