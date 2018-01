Rio Branco pega Corinthians no dia 10 A Federação Paulista de Futebol transferiu duas partidas do Rio Branco no Campeonato Paulista da Série A1. O jogo contra o Corinthians, que estava inicialmente marcado para o dia 9, foi alterado para o dia 10, no Pacaembu. Outra modificação foi feita no confronto contra o Santo André, em Americana. Ele estava marcado para o dia 12 e foi transferido para o dia 13 de fevereiro.